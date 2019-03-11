Bloomberg: подготовка к первому за 15 месяцев пуску в Пхеньяне может быть блефом

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Сигналы, которые исходят от КНДР, о возможном первом за 15 месяцев пуске ракеты может оказаться блефом для того, чтобы выторговать у президента США Дональда Трампа наиболее выгодные условия для двусторонней сделки, пишет агентство Bloomberg.

В конце февраля во Вьетнаме состоялся саммит, на котором встретились северокорейский лидер Ким Чен Ын и Трамп. Обе стороны покинули его без подписания договора.

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В частности, после саммита США и КНДР в Ханое в СМИ появились спутниковые снимки, показывающие, что Северная Корея восстанавливает недавно демонтированный ракетный комплекс в Сохэ, напоминает агентство.

«Это большая авантюра. Если Северная Корея запустит спутник, это подорвет все дипломатическое расположение, накопленное за последний год», — считает Дженни Таун, редактор сайта 38 North.

Как отмечает агентство, последний запуск межконтинентальной баллистической ракеты, которая может достичь любого города США, был в ноябре 2017 года. После этого Пхеньян объявил о сворачивании программы.

Даже подготовка потенциальной стартовой площадки, о которой говорят, судя по спутниковым снимкам, посылает резкое сообщение Трампу, говорится в материале.Тем не менее, Таун предупреждает, что одних снимков недостаточно, Пхеньян может действовать так, зная, что за ним наблюдают американские спутники.