Первый полет «Валькирий» показали в США

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На американском портале Defense News появилось видео полета тяжелого беспилотника-невидимки Kratos XQ-58 Valkyrie («Валькирия»).

Отмечается, что летные испытания «Валькирии» прошли 5 марта в небе над полигоном Yuma Proving Ground в штате Аризона. Длительность первого полета «Валькирии» составила 76 минут. Запланировано еще пять тестовых полетов в рамках текущего этапа тестирования.

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Разработкой XQ-58 Valkyrie занималось подразделение ВВС США совместно с компанией «Кратос». «Валькирия» летает на дозвуковых скоростях, не несет вооружений и предназначена для сопровождения истребителей F-35.

Ранее СМИ сообщали, что американские беспилотники «Мститель» тайно отправились в Сирию.