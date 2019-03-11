Названы крупнейшие в мире экспортеры вооружений
Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) назвал основных экспортеров в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год. Доклад опубликован на сайте института.
По данным экспертов, за указанный период крупнейшими экспортерами вооружений стали Россия и США.
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Как отмечается, экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с периодом с 2009 по 2013 год.
При этом экспорт оружия из России снизился на 17%.
Ранее сообщалось, что США захотели усилить войска в Европе для «сдерживания» России.