Названы крупнейшие в мире экспортеры вооружений

Стокгольмский институт исследований проблем мира (SIPRI) назвал основных экспортеров в сфере мировой торговли вооружениями в период с 2014 по 2018 год. Доклад опубликован на сайте института.

По данным экспертов, за указанный период крупнейшими экспортерами вооружений стали Россия и США.

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Как отмечается, экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с периодом с 2009 по 2013 год.

При этом экспорт оружия из России снизился на 17%.

Ранее сообщалось, что США захотели усилить войска в Европе для «сдерживания» России.