США подарили ВВС Эстонии транспортный самолет

Военно-воздушные силы (ВВС) Эстонии получили в подарок от США легкий транспортный самолет M28. Об этом сообщает ERR.

По данным портала, M28 представляет собой модификацию советского Ан-28, выпускавшегося по лицензии на польском авиазаводе PZL Mielec.

Как отмечается, США планирует подарить Эстонии еще один такой самолет до конца года.

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При этом эстонские военные используют M28 для наблюдательных полетов.

Ранее начальник отдела оборонных инвестиций минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне.