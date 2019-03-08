В Турции рассказали о проблемах с поставками F-35

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Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти работают над решением проблемы с поставками американских истребителей F-35. Об этом сообщает Anadolu.

По его словам, США пытаются увязать через конгресс покупку Турцией российских ЗРК С-400 с поставками F-35.

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Он также добавил, что данные попытки Вашингтона являются неправомочными.

Акар подчеркнул, что Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II.

Ранее сообщалось, что Анкара не видит проблем с поставками американских истребителей F-35.