В Турции рассказали о проблемах с поставками F-35
Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкие власти работают над решением проблемы с поставками американских истребителей F-35. Об этом сообщает Anadolu.
По его словам, США пытаются увязать через конгресс покупку Турцией российских ЗРК С-400 с поставками F-35.
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Он также добавил, что данные попытки Вашингтона являются неправомочными.
Акар подчеркнул, что Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II.
Ранее сообщалось, что Анкара не видит проблем с поставками американских истребителей F-35.