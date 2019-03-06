Белорусским уклонистам могут запретить поездки за границу

Власти Белоруссии рассматривают возможность ограничений приема на государственную службу и запрета на выезд за границу для граждан, не прошедших военную службу. Об этом говорится в сообщении белорусского минобороны.

По данным ведомства, ограничения могут затронуть граждан, не прошедших военную службу без законных оснований.

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«Также обсуждается вопрос принятия решений о временном ограничении права граждан на выезд из Республики Беларусь в случае их неявки на мероприятия по призыву», — отметили в ведомстве.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обеспокоился вымиранием мужиков.