В Генштабе оценили идею отказа от призыва в армию

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Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский высказал мнение, что полный отказ от призыва в армию нецелесообразен. Об этом он заявил в интервью газете российского военного ведомства «Красная звезда».

По его словам, России необходимо накапливать «военно-обученный людской ресурс». Также отказ от призыва в армию нецелесообразен по финансово-экономическим причинам, добавил генерал-лейтенант.

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»...ни в ближайшей, ни в долгосрочной перспективе полный отказ от призыва граждан на военную службу нецелесообразен», — заявил Бурдинский.

Он добавил, что в России в последние годы сократилось число уклоняющихся от службы в армии по призыву. Кроме того, он рассказал об увеличении числа контрактников в России, соотношение которых к призывникам, по данным Бурдинского, составляет 1,7 к 1.

Ранее сообщалось, что ожирение «спасло» 135 тысяч призывников от службы в российской армии.