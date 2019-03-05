На Украине рассказали об «оружии возмездия» против России

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Бывший полковник СБУ Олег Стариков заявил, что Украине необходимо создать «оружие возмездия» после приостановки договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Киев якобы сможет сдерживать Россию с помощью этого оружия.

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Он также добавил, что Украине необходимо оружие малой дальности.

Стариков подчеркнул, что в настоящее время у Украины нет таких вооружений.

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Ранее сообщалось, что в Верховной раде нашли способ вернуть Донбасс Украине.