Индийский Су-30 сбил пакистанский дрон над Раджастханом
Истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник над территорией индийского штата Раджастхан, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.
По данным агентства, Су-30 был поднят в воздух после того, как дрон достиг воздушного пространства Индии. Пакистанский беспилотник был сбит ракетой воздух-воздух.
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Отмечается, что дрон выполнял разведывательные задачи.
Ранее Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире.