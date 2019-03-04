Индийский Су-30 сбил пакистанский дрон над Раджастханом

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Истребитель Су-30 ВВС Индии сбил пакистанский беспилотник над территорией индийского штата Раджастхан, сообщает агентство ANI со ссылкой на источники.

По данным агентства, Су-30 был поднят в воздух после того, как дрон достиг воздушного пространства Индии. Пакистанский беспилотник был сбит ракетой воздух-воздух.

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Отмечается, что дрон выполнял разведывательные задачи.

Ранее Пакистан обвинил Индию в гибели мальчика из-за артобстрела в Кашмире.