Переданные Украине списанные катера могут не доплыть из США

Помощника госсекретаря США Джордж Кент заявил, что переданные Украине два американских военных катера могут не пересечь Атлантический океан, передает УНИАН.

По его словам, судна уже являются собственностью Киева, но их техническое состояние не позволяет в настоящее время доставить их на Украину. Кент, однако, подчеркнул, что передача состоится уже в 2019 году.

Реклама

Он отметил, что получение Киевом катеров откроет украинским ВМС новые возможности при патрулировании Черного моря.

Ранее сообщалось, что США решили отдать ВМС Украины старые катера. Речь, в частности, идет о построенных в 1988 году катерах Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321).