Пакистан согласился на посредничество России в конфликте с Индией
Пакистан готов принять предложение России о посредничестве в урегулировании конфликта с Индией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, передает ТАСС.
«Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», — отметил Шах Мехмуд Куреши.
В четверг, 28 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить площадку Индии и Пакистану для переговоров.
Ранее сообщалось, что в столкновении Су-30 и F-16 Индии и Пакистана участвовали 32 самолета.