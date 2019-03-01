Пакистан согласился на посредничество России в конфликте с Индией

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Пакистан готов принять предложение России о посредничестве в урегулировании конфликта с Индией. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, передает ТАСС.

«Я не знаю, что насчет Индии, но я хочу сказать России, что Пакистан готов сесть за стол переговоров, чтобы снизить напряженность», — отметил Шах Мехмуд Куреши.

В четверг, 28 февраля, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия готова предоставить площадку Индии и Пакистану для переговоров.

Ранее сообщалось, что в столкновении Су-30 и F-16 Индии и Пакистана участвовали 32 самолета.