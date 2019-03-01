Абэ заявил о невозможности «откладывать» вопрос переноса военной базы США с Окинавы
Японский премьер-министр Синдзо Абэ во время встречи с губернатором префектуры Окинава Дэнни Тамаки заявил, что вопрос о переносе американской военной базы Футэмма с Окинавы больше нельзя «откладывать». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Kyodo.
«Мы больше не можем откладывать этот вопрос», — сказал Абэ.
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Тамаки в свою очередь отчитался перед премьером о результатах опроса местных жителей о переносе базы США. Согласно данным социологического исследования, жители префектуры не согласны на перенос базы в другой район Окинавы и требуют, чтобы она размещалась в другой части страны.
Ранее газета The Washington Post писала, что жители Окинавы показали недовольство военным присутствием США.