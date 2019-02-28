Назначен новый командир авианосца «Адмирал Кузнецов»
Назначен новый командир тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы Северного флота капитана 1 ранга Вадима Сергу.
Как отмечается, им стал капитан 2 ранга Ярослав Адамов.
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«Ранее он в течение нескольких лет исполнял обязанности старшего помощника командира корабля», — уточнил Серга.
Командиром «Адмирала Кузнецова» до этого являлся капитан 1 ранга Сергей Артамонов.
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