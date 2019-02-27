Песков отреагировал на сообщения о контрабанде запчастей для военной техники Украины

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что крупные украинские чиновники якобы занимаются контрабандными поставками запчастей из России для военной техники. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, эти сведения являются абсурдными.

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«Не в курсе этого скандала, поскольку наши журналисты на Украине не работают, мы не имеем возможности получать оттуда объективную информацию. Поэтому я не в курсе деталей, но звучит это достаточно абсурдно», — заключил Песков.

Ранее сообщалось, что кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский назвал сообщения СМИ о контрабанде запчастей украинскими оборонными предприятиями свидетельством того, что Киев зарабатывает «на крови».