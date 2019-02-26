Washington Post рассказала о возможном шантаже США ракетной программой Украины

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После выхода из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) в Европе может появиться новая «ракетная держава» — Украина, пишет The Washington Post.

Издание отмечает, что ракетная программа Украины, которая может вновь развиваться после провала ДРСМД, станет «полезным рычагом давления США» на Россию с целью побудить Москву к диалогу.

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«Призрак украинской ракетной программы» может побудить Россию сесть за стол переговоров с США до того, как Украина станет равноправной стороной, пишет газета.

В таком случае Россия также может согласиться на мораторий на размещение ракет в Калининграде или на других территориях, говорится в материале.

Некоторые члены НАТО, например Германия, считают украинскую ракетную программу дестабилизирующей. Однако Украина, вероятно, заручится поддержкой Польши и стран Балтии, которые стремятся усилить оборону против России.