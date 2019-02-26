В России предложили вернуть в армии обращение «господин»

В России предложили возродить обращение «господин» в армии и силовых ведомствах, передает RT. Автор инициативы депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров передал предложение премьер-министру России Дмитрию Медведеву .

Депутат отметил, что помимо формальных изменений в армии, изменяется нравственная составляющая службы.

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По его словам, в настоящее время в МВД, армии и других силовых структурах действует обращение «товарищ», тогда как до революции в русской армии и жандармерии было принято иное обращение — «господин».

«Прошу вас рассмотреть возможность возвращения исторической справедливости в части восстановления обращения «господин» во всех силовых и иных ведомствах, связанных с обеспечением законности и порядка», — говорится в инициативе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал российских генералов внедрять «все новое и передовое».