Названы сроки появления у ВВС России истребителя пятого поколения Су-57

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Директор Комсомольского-на-Амуре авиационного завода им. Гагарина Александр Пекарш рассказал, когда серийный истребитель пятого поколения Су-57 появится у российских ВВС. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время на заводе работают над двумя самолетами. При этом первый из них будет поставлен в 2019 году, в второй — в 2020. Он подчеркнул, что сроки поставок в этом году будут соблюдены.

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