Названы военные центры в США, которые могут стать целью «Циркона»

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В эфире программы «Вести недели» на канале «Россия 1» были названы военные центры принятия решений в США, на которые могут быть нацелены гиперзвуковые ракеты «Циркон» в случае угрозы применения ракет по отношению к России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, это здание Пентагона в Вашингтоне, правительственный пункт управления Кэпмп-Дэвид, пункт управления президента США и командный центр Комитета начальников штабов Форт-Ритчи. В агентстве уточнили, что все этим объекты находятся на Восточном побережье США.

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Также целью «Цирконов» может стать управление стратегическими наступательными силами Мак-Клеллан, а также пункт управления ядерными силами Джим-Крик. Они расположены на Западном побережье США.

Ранее сообщалось, что эксперт описал возможности создаваемой в России гиперзвуковой ракеты «Циркон».