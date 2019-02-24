WP: беспилотник «Калашникова» изменит мир

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Новый беспилотник-камикадзе KYB концерна «Калашников» может произвести революцию в вооружении точно так же, как в свое время это сделал автомат АК-47. Об этом пишет газета The Washington Post.

Как отмечается, беспилотник может изменить само «лицо войны».

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В издании подчеркнули, что в свое время автомат АК-47 имел успех за счет низкой цены, высокой эффективности и простоты в использовании. Новый беспилотник «Калашинкова» также не будет вызывать сложности при эксплуатации. При этом он будет дешевым и эффективным.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео нового беспилотника «Калашникова».