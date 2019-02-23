В Минобороны отвергли обвинения в «неприемлемом» перехвате шведского самолета

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В департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России заявили, что российский истребитель Су-27 в международном воздушном пространстве приблизился к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтикой на безопасное расстояние. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Для установления принадлежности цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил по противовоздушной обороне», — отметили в ведомстве.

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В российском оборонном ведомстве уточнили, что перехват шведского самолета российским истребителем произошел 19 февраля.

Ранее министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил, что российский истребитель Су-27 продемонстрировал «неприемлемое поведение» в небе над Балтийском морем. По его словам, российский самолет якобы приблизился к шведскому борту на расстояние в 20 м.