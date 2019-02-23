В Донбассе взорвался гражданский автомобиль, есть жертвы

На нейтральной территории Донбасса на КПП в районе населенного пункта Еленовка к северу от Донецка при подрыве гражданского автомобиля погибли два человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Мужчина, который был за рулем, скончался на месте, женщина — в больнице», — сообщили в СЦКК.

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Отмечается, что еще один мужчина с тяжелыми ранениями доставлен в Докучаевскую городскую больницу.

Подробности об инциденте в настоящее время не приводятся.

В начале февраля в ЛНР сообщили о переброске трех десятков украинских танков В Донбасс.