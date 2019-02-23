В России планируется разработка наземного «Калибра-М», сообщил источник
Корабельную крылатую ракету «Калибр-М», которую создают для ВМФ России, планируется также разработать в варианте сухопутного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.
Уточняется, что это связано с планами США по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
«С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета «Калибр-М» с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования», — рассказал собеседник агентства.
В агентстве подчеркнули, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.
Ранее источник в ракетостроительной области назвал сроки создания ракетного комплекса наземного базирования «Калибр».