В России планируется разработка наземного «Калибра-М», сообщил источник

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Корабельную крылатую ракету «Калибр-М», которую создают для ВМФ России, планируется также разработать в варианте сухопутного базирования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в ракетостроительной отрасли.

Уточняется, что это связано с планами США по выходу из Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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«С учетом возможного окончательного выхода США из ДРСМД планируется, что создаваемая корабельная крылатая ракета «Калибр-М» с максимальной дальностью стрельбы более 4,5 тыс. км будет разрабатываться и в варианте сухопутного базирования», — рассказал собеседник агентства.

В агентстве подчеркнули, что официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

Ранее источник в ракетостроительной области назвал сроки создания ракетного комплекса наземного базирования «Калибр».