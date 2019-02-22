В Стокгольме заявили о «неприемлемом» перехвате шведского самолета российским Су-27
Министр обороны Швеции Петер Хультквист заявил в эфире шведского Sveriges Radio, что российский истребитель Су-27 продемонстрировал «неприемлемое поведение» в небе над Балтийском морем.
По словам Хультквиста, российский Су-27 приблизился на расстояние 20 м к шведскому самолету радиотехнической разведки над Балтикой.
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»Министерство обороны [Швеции] оценивает эти действия как выходящие за рамки нормы», — подчеркнул министр.
Также Хультквист отметил, что в момент перехвата шведский самолет находился в международном воздушном пространстве.
В конце января сообщалось, что российский Су-27 перехватил самолет ВВС США над Балтикой.