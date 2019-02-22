Двух генералов войск МВД осудили за взятки и мошенничество

Ростовский гарнизонный военный суд приговорил бывшего заместителя командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования Внутренних войск МВД генерал-лейтенанта запаса Леонида Кривоноса, экс-начальника штаба того же командования генерал-майора Андрея Головацкого и капитана запаса Минобороны Вадима Зуева к тюремным срокам за взятки и мошенничество. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Кривоносова осудили на 9 лет 6 месяцев колонии строгого режима, Головацкий получил 8 лет и 6 месяцев, а Зуева приговорили к 7 годам и 6 месяцам. Суду удалось доказать, что они за деньги переводили на новые места службы, а также гарантировали поступление на военную службу в обход правил.

Ранее сообщалось, что полицейского-антикоррупционера арестовали за взятку.