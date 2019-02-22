Иран взломал системы контроля беспилотника США

Бригадный генерал аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Амир-Али Хаджизаде рассказал, что его сотрудники смогли взломать системы контроля над некоторыми американскими беспилотниками в Сирии и Ираке, сообщает Fars News Agency.

«Семь-восемь беспилотников [США], которые имели постоянные полеты над Сирией и Ираком, были взяты под наш контроль», — отметил Гаджизаде.

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Также генерал добавил, что были сделаны фотографии проникновение КСИР в командный центр армии США. На кадрах видно, как американский беспилотник MQ-9 Reaper совершает грубую посадку из-за «технических неисправностей» в пустынной местности в 10 километрах от своей базы.

Ранее сообщалось, что Иран впервые показал подземную ракетную базу, расположенную на глубине 500 метров.