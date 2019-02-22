США разрабатывают стратегию «троянского коня» против России и Китая

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США разрабатывают новую стратегию ведения боевых действий против России и Китая. Об этом заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн, пишет Telepolis.

Как отмечается, эта концепция предполагает тайное проникновение на территорию стран по принципу «троянского коня», что позволит нанести удар по слабым местам противника. Также предполагается, что в рамках этой стратегии будут задействованы разные виды войск. Ключевую роль в ней будет играть истребитель-бомбардировщик F-35, который будет использоваться в качестве координационного штаба для наступления.

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По словам Голдфайна, разработка этой концепции займет примерно год. На эту цель также необходимо будет потратить около $135 млрд.

Уточняется, что новая тактика ведения боевых действий разрабатывается в связи с имеющимися «угрозами» со стороны России и Китая.

Ранее сообщалось, что в США приступили к созданию новых ядерных боеголовок.