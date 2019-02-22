Новая дивизия появится в составе ВДВ

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Командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) Андрей Сердюков заявил, что до 2025 года в составе этого типа войск должна появиться пятая дивизия. Об этом он рассказал в интервью газете «Красная звезда».

По словам Сердюкова, в будущем в составе войск ВДВ будет пять дивизий, а не четыре. Также он рассказал, что в боевом составе ВДВ будут четыре десантно-штурмовые бригады, артиллерийская бригада, воинские части обеспечения и учебные заведения.

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«Предусмотрено создание в составе войск [ВДВ] бригады с организационно-штатной структурой «нового типа», которая получит качественно иные возможности по выполнению боевых и специальных задач за счет своей мобильной составляющей и увеличения боевого потенциал», — добавил Сердюков.

Также глава ВДВ отметил, что в нынешнем году доля новой военной техники в этих войсках должна достигнуть 67,9%. В частности, в распоряжении ВДВ окажутся 90 боевых десантных машин БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка».

Ранее заместитель командующего ВДВ Александр Вязников заявлял, что в воздушно-десантных войсках появятся три новых подразделения.