В Эстонии заявили о подготовке к войне

Начальник отдела оборонных инвестиций Минобороны Эстонии Кусти Сальм заявил, что страна готовится к войне. Об этом он рассказал на конференции по экономической безопасности Eesti 100Pluss Visioon, передает РИА «Новости».

По его словам, «реальные оборонные инвестиции» могут означать только то, что страна готовится к войне.

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«То, что мы покупаем сегодня, какие учения мы проводим, — это... подготовка к войне», — добавил Сальм.

Он не уточнил, с кем именно планирует воевать государство.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на шведское исследование о подготовке России к «большой войне».