Лавров: США поставили под угрозу договоренность по иранской ядерной программе

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон поставил под угрозу всю договоренность по иранской ядерной программе, выйдя из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что это произошло на конференции памяти бывшего главы российского постоянного представительства при ООН Виталия Чуркина.

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По словам главы МИДа, виноваты в сложившейся ситуации исключительно США.

Лавров подчеркнул, что действия американских властей могут привести к росту региональной напряженности, а также к «расшатыванию» нераспространения ядерного оружия.

Ранее сообщалось, что вице-президент США Майк Пенс призвал Евросоюз выйти из ядерной сделки.