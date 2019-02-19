Трамп предупредил военных Венесуэлы о возможности «потерять все»

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются сторонниками мирной смены власти в Венесуэле, однако допускают «все варианты». Трансляцию его речи ведет телеканал CNN.

Отмечается, что глава государства обратился ко всем чиновниками и военнослужащим, которые поддерживают венесуэльского президента Николаса Мадуро.

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«Вы можете принять щедрое предложение Гуаидо об амнистии, чтобы мирно жить с семьей», — сказал Трамп.

Он добавил, что, если они будут и дальше поддерживать Мадуро, им не стоит рассчитывать на «легкий выход» и «безопасное пристанище», потому что они «потеряют все».

Ранее Гуайдо заявил о поражении Мадуро в случае силового сценария в Венесуэле.