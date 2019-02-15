В Минобороны сделали заявление о фейковом видео последствий химатаки в Думе

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Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что постановочные кадры последствий химической атаки в сирийской Думе привели к наделению Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) прокурорскими функциями. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, основанная на лживых роликах «белокасочников» фальсификация позволила западным странами наносить ракетные удары против любого государства, не дожидаясь какой-либо санкции со стороны Совбеза ООН.

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Он также выразил надежду, что продюсеру британской телерадиовещательной корпорации «Би-Би-Си» в Сирии Риаму Далати, рассказавшему об обмане, удастся избежать преследования.

Ранее сообщалось, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала реакцию «Би-би-си» на слова продюсера Далати о постановочном характере съемок после химатаки в сирийской Думе.