В «Би-би-си» прокомментировали заявление продюсера о постановочных съемках в Сирии

<img src="//img.gazeta.ru/files3/879/12136879/RTS2BKJ2-pic905-895x505-38572.jpg">

В «Би-би-си» дали комментарий после того, как продюсер компании Риам Далати заявил о постановочном характере съемок после химатаки в сирийской Думе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, в компании считают сделанное заявление личным мнением Далати.

«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки», — сказала представитель компании.

Реклама

Она добавила, что при этом он не отрицал факт совершения атаки.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают о постановочных съемках сцены после химатаки на сирийской территории.