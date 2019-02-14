В «Би-би-си» прокомментировали заявление продюсера о постановочных съемках в Сирии
В «Би-би-си» дали комментарий после того, как продюсер компании Риам Далати заявил о постановочном характере съемок после химатаки в сирийской Думе. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, в компании считают сделанное заявление личным мнением Далати.
«Продюсер выражал свое собственное мнение о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки», — сказала представитель компании.
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Она добавила, что при этом он не отрицал факт совершения атаки.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в Кремле думают о постановочных съемках сцены после химатаки на сирийской территории.