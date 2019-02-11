Япония заявила о заходе Китая ее территориальные воды

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Власти Японии открыли кризисный штаб при канцелярии премьер-министра страны из-за захода корабля Китая в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), передает NHK.

По данным телеканала, четыре сторожевых корабля Китая приблизились к границам Японии, и один из них вошел в японские территориальные воды в районе Сенкаку.

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Предполагается, что штаб будет заниматься сбором информации о данном инциденте.

Сенкаку или Дяоюйдао — архипелаг в Восточно-Китайском море, расположенный в 170 км к северо-востоку от Тайваня, является предметом территориального спора между Японией и Китаем.

Ранее в Японии предложили привлечь Китай к новому Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).