«Решили поиграть»: пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад

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Глава пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что трое украинских зенитчиков в нетрезвом состоянии случайно нанесли удар по своему складу в Краматорске, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

По его словам, трое украинских военных «традиционно перебрали со спиртным» и «решили поиграть» с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла». Зенитчики случайно выстрелили из ПЗРК, в результате чего одно из хранилищ загорелось.

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Безсонов добавил, что выстрелом были уничтожены три «Иглы» и десять ракет для данного ПЗРК, а также два пулемета и тысяча патронов калибра 7,62 мм.

Ранее в ДНР сообщили о прибытии диверсантов ВСУ в Донбасс.