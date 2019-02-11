«Решили поиграть»: пьяные украинские зенитчики обстреляли свой склад
Глава пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов заявил, что трое украинских зенитчиков в нетрезвом состоянии случайно нанесли удар по своему складу в Краматорске, передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
По его словам, трое украинских военных «традиционно перебрали со спиртным» и «решили поиграть» с переносным зенитным ракетным комплексом (ПЗРК) «Игла». Зенитчики случайно выстрелили из ПЗРК, в результате чего одно из хранилищ загорелось.
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Безсонов добавил, что выстрелом были уничтожены три «Иглы» и десять ракет для данного ПЗРК, а также два пулемета и тысяча патронов калибра 7,62 мм.
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