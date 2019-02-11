В ВМФ отчитались о госиспытаниях «Полимент-Редута»
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев сообщил, что государственные испытания зенитно-ракетного комплекса «Полимент-Редут» для фрегатов проекта 22350 окончены, передает РИА «Новости».
По имеющейся информации, ЗРК вертикального пуска «Полимент-Редут» может поражать воздушные цели в радиусе до 150 и на высоте до 30 километров. Из-за того, что сроки сдачи комплекса неоднократно переносились, ВМФ не могли получить головной фрегат проекта 22350 «Адмирал Горшков».
Как отмечается, данное заявление адмирал ВМФ России сделал во время выступления на ассамблее Санкт-Петербургского морского собрания.
В 2016 году «Газета.Ru» писала, что Минобороны ожидает задержки со сдачей фрегата проекта 22350 «Адмирал Горшков» из-за того, что производитель зенитно-ракетного комплекса морского базирования «Полимент-Редут» для этого корабля не может довести ракеты до соответствия техзаданию.