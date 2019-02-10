«Точка невозврата»: турецкий генерал раскрыл истинные мотивы США в переговорах о Patriot
Отставной турецкий генерал Фахри Эренел обвинил США в использовании переговоров с Турцией по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot для отсрочки новой трансграничной операции Анкары в Сирии, передает ТАСС.
«США используют покупку Турцией С-400 у России для достижения собственных скрытых целей. В их планы входит отсрочка грядущей операции Турции в Сирии», — заявил
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По его словам, если Анкара откажется от закупки С-400, «то турецко-российские отношения достигнут точки невозврата».
Ранее сообщалось, что США планируют отозвать свое предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot, если Турция закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.