«Точка невозврата»: турецкий генерал раскрыл истинные мотивы США в переговорах о Patriot

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Отставной турецкий генерал Фахри Эренел обвинил США в использовании переговоров с Турцией по зенитным ракетным комплексам (ЗРК) Patriot для отсрочки новой трансграничной операции Анкары в Сирии, передает ТАСС.

«США используют покупку Турцией С-400 у России для достижения собственных скрытых целей. В их планы входит отсрочка грядущей операции Турции в Сирии», — заявил

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По его словам, если Анкара откажется от закупки С-400, «то турецко-российские отношения достигнут точки невозврата».

Ранее сообщалось, что США планируют отозвать свое предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot, если Турция закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.