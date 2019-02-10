National Interest счел С-300 в Сирии угрозой для Израиля

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Издание The National Interest заявило, что заступившие на дежурство на сирийской территории ЗРК С-300 могут стать серьезной угрозой для ВВС Израиля.

Отмечается, что установки появились в Сирии не так давно. По мнению автора статьи, это связано с тем, что нужно было время для обучения управлению ЗРК. Кроме того, это может быть связано с осторожностью российской стороны, которая не торопилась разворачивать С-300, чтобы это не привело к эскалации ситуации.

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Также подчеркивается, что решение о размещении С-300 могло быть ускорено последними бомбардировками, которые совершила израильская сторона.

Ранее было опубликовано видео отражения С-300 ракетного удара по Дамаску.