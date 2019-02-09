Чехия может разрещить США разместить у себя ракеты

НАТО может вернуться к планам разместить американские ракеты в Чехии, передает ТАСС заявление министра обороны республики Лубомира Метнара.

По его мнению, рассмотрение этого вопроса начнется через полгода, когда будет приниматься окончательное решение по разрыву Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

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«Возможно, что после его истечения произойдет ухудшение ситуации [в сфере безопасности]. Не исключаю, что в НАТО могут начаться дебаты», — отметил министр.

Он добавил, что пока «расклад сил не изменился». Метнар также выразил сожаление по поводу того, что договор находится под угрозой.