Эксперт: глупо хвастаться превосходством шведского истребителя над Су

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что у ВВС Швеции «комплекс неполноценности» и считает хвастовством и глупостью слова командующего Матса Хельгессона о способности истребителя Saab Gripen E побеждать российские Су в воздушном бою. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Коротченко, заявление о превосходстве — глупость, потому что Су-30СМ и Су-35 — тяжелые, а МиГ-29 и МиГ-35 — это легкие истребители.

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«В реальном воздушном бою важны тактико-технические показатели самолета и профессиональное мастерство пилота. Многое зависит от конкретных условий, подготовки летчика…поэтому никто изначально не будет делать никаких хвастливых заявлений», — подчеркнул Коротченко.

Ранее Хельгессон заявил, что истребитель Saab Gripen E может победить российские самолеты серии Су в воздушном бою.