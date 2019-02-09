Эксперт оценил призыв адмирала ВМС США к «наступлению» на Россию

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Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН, доктор экономических наук Владимир Васильев прокомментировал призыв адмирала ВМС США Джона Ричардсона к властям страны о переходе к «наступлению» на Россию и Китай. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, в ситуации с Китаем США хотят создать ситуацию военной напряженности из-за возможного провала переговоров с КНДР по денуклеариации. Россия при этом попала «под основное американское направление», считает Васильев.

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«Во всех документах Москва и Пекин проходят вместе и отсутствие упоминаний о России сразу бы бросилось в глаза», — сказал Васильев.

Также он предположил, что агрессивная риторика США в адрес России может быть связана с предстоящей публикацией бюджета Соединенных Штатов на 2020 год, где будет сделана максимальная заявка на финансирование ВМС США.

Ранее сообщалось, что адмирал призвал США перейти к «наступлению» на Россию.