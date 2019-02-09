Адмирал призвал США перейти к «наступлению» на Россию

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Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал власти страны перейти к «наступлению» на Россию и Китай. Об этом сообщает Business Insider.

По его словам, США необходимо проявлять «больше агрессии» в отношении России и КНР.

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Он также добавил, что Вашингтон должен «первым нанести удар» из-за действия России в Азовском море.

Ричардсон подчеркнул, что Россия якобы заблокировала Азовское море.

Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Россию в развязывании гонки вооружений.