Адмирал призвал США перейти к «наступлению» на Россию
Руководитель военно-морскими операциями ВМС США адмирал Джон Ричардсон призвал власти страны перейти к «наступлению» на Россию и Китай. Об этом сообщает Business Insider.
По его словам, США необходимо проявлять «больше агрессии» в отношении России и КНР.
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Он также добавил, что Вашингтон должен «первым нанести удар» из-за действия России в Азовском море.
Ричардсон подчеркнул, что Россия якобы заблокировала Азовское море.
Ранее сообщалось, что Госдеп обвинил Россию в развязывании гонки вооружений.