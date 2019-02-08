Эстония будет следить за Россией при помощи радарных башен

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Эстония будет наблюдать за границей с Россией при помощи трех радарных башен с камерами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции и погранохраны Эстонии.

Как отмечается, они будут установлены на реке Нарве.

«Современные возможности наблюдения также позволят быстро направлять пограничников в районы, где рыбаки терпят бедствие на пограничном водоеме или обнаружены какие-либо незаконные действия», — отметили в пресс-службе ведомства.

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Подчеркивается, что при помощи радарных башен можно получить детальный обзор происходящего на пограничном водоеме в радиусе 16 километров.

Ранее сообщалось, что в Эстонии начинаются учения с участием военных из стран НАТО.