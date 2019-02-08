Business Insider: США придумали, как защитить свои авианосцы

Американские авианосцы в обозримом будущем станут более жизнеспособными и менее уязвимыми, пишет Business Insider со ссылкой на слова начальника штаба ВМС США, адмирала Джона Ричардсона.

Он выступил перед экипажем новейшего авианосца «Джеральд Форд». Адмирал отметил, что американские авианосцы — самая мощная военно-морская сила. Вместе с тем, ведется работа c целью приспособиться к новым угрозам, исходящих от таких соперников, как Китай.

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Ричардсон отметил, что системы противников «становятся более способными». По его словам, главное — это создание высокоточного оружия большой дальности, будь то баллистические ракеты наземного базирования, или крылатые ракеты береговой охраны.

«Мы говорим об электромагнитном оружии, лазерах с высокой энергией, очень способных радарах», — сказал адмирал.

Например, ранее китайские СМИ писали о баллистической ракете КНР DF-26, которую назвали «убийцей авианосцев», напоминает Business Insider. В материалах отмечалось, что эти ракеты должны дать «четкий сигнал» США.