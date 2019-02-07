Hurriyet: США могут отказать Турции в поставках Patriot

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США планируют отозвать свое предложение Турции по поставкам ЗРК Patriot. Об этом сообщает Hurriyet со ссылкой на источники.

По данным издания, Вашингтон пойдет на этот шаг, если Турция закупит российские зенитные ракетные комплексы С-400.

Как отмечается, в США считают, что покупка Турцией С-400 поставит под угрозу турецкое участие в программе истребителей F-35.

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При этом Вашингтон также может ввести санкции против Турции из-за покупки российских ЗРК.

Ранее СМИ рассказали о смене лидера в воздухе из-за ЗРК С-400.