Diplomat: Россия «частично успешно» испытала ракету «Буревестник»

Россия провела «частично успешные» испытания крылатой ракеты с ядерной боевой частью «Буревестник». Об этом написал The Diplomat со ссылкой на источники в американском правительстве.

Испытания проходили 29 января на российском полигоне Капустин Яр в Астраханской области и на данный момент стали тринадцатыми по счету.

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Ракета не испытывалась с февраля 2018 года, отмечает издание. «Буревестник» впервые прошел испытание в июне 2016 года.

Источники отметили, что «во время полета ядерный двигатель достиг проектной мощности и обеспечил необходимую тягу».

Согласно одному источнику, разведка США полагает, что усилия по разработке российской ракеты до сих продолжаются.