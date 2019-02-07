Захарова отреагировала на заявления США о военном вторжении в Венесуэлу

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США о возможности военного вторжения в Венесуэлу, передает РИА «Новости».

Она отметила, что о возможности применения силы прямо говорят в Белом доме.

«Хотелось бы напомнить, что подобного рода заявления из уст американских официальных лиц есть прямое нарушение статьи 2 пункта 4 Устава ООН, предписывающий всем членам ООН воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силы или ее применения», — заявила Захарова.

Она также заявила, что Вашингтон подстрекает военных Венесуэлы к преступлениям, обещая в ответ амнистию.