Захарова отреагировала на заявления США о военном вторжении в Венесуэлу
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления США о возможности военного вторжения в Венесуэлу, передает РИА «Новости».
Она отметила, что о возможности применения силы прямо говорят в Белом доме.
«Хотелось бы напомнить, что подобного рода заявления из уст американских официальных лиц есть прямое нарушение статьи 2 пункта 4 Устава ООН, предписывающий всем членам ООН воздерживаться в их международных отношениях от угрозы силы или ее применения», — заявила Захарова.
Она также заявила, что Вашингтон подстрекает военных Венесуэлы к преступлениям, обещая в ответ амнистию.