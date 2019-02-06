National Interest: Франция вступила в гонку за собственное гиперзвуковое оружие

Франция планирует разработать собственное гиперзвуковое оружие к 2021 году, пишет американский журнал The National Interest.

Работа над проектом под названием V-MaX уже стартовала. Отмечается, что гиперзвуковая ракета сможет достигать скорость почти 6 тыс. км, или в пять раз превышающей скорость звука — 5 Махов.

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Первый запуск такой ракеты ожидается к концу 2021 года, говорится в материале.

Как отмечало издание The Straits Times, Франция одной из последних присоединилась к разработке гиперзвукового оружия, в которой место лидера делят Россия и Китай.

Франция может стать первым европейским государством, которое разработает собственное гиперзвуковое оружие, пишет NI. Тем не менее, усилия Парижа, по-видимому, направлены и на разработку стратегического ядерного оружия, говорится в материале.