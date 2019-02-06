Столкновение двух кораблей американских ВМС произошло у берегов США

Около восточного побережья Соединенных Штатов произошло столкновение двух кораблей американских ВМС. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, речь идет о ракетном крейсере Leyte Gulf и сухогрузе ВМС США. Они столкнулись кормами, когда занимались пополнением запасов.

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Уточняется, что в результате произошедшего никто не пострадал. Командование ВМС собирается расследовать обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что на Гавайях рухнул истребитель ВВС США.