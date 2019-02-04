Комплекс «Искандер-М» получит новые ракеты

Председатель научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковник Роман Спирин сообщил в своей статье, что для российского ракетного комплекса «Искандер-М» будут разработаны новые типы ракет, передает РИА «Новости».

По словам Спирина, в настоящее время ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, в рамках которых также будет произведена модернизация комплекса в целом.

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Предполагается, что после модернизации «Искандер» сможет функционировать при любых погодных условиях, также преодолевать перспективную противотанковую оборону противника. Также полковник рассказал о планах по созданию противотанковых ракетных комплексов, действующих по принципу «выстрелил — забыл».

Ранее Борисов заявил об эффективности российских «Искандеров» и «Смерчей» в Сирии.