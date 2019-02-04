В НАТО обеспокоились, что Норвегия как сосед России мало тратит на оборону

<img src="//img.gazeta.ru/files3/85/12081085/RTX2ZZ3F-pic905-895x505-21369.jpg">

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер выразила обеспокоенность из-за недостаточных трат Норвегии на оборону, передает РИА «Новости».

По словам Гетемюллер, у норвежской стороны нет плана по обеспечению выделения на оборону 2% от ВВП.

«Норвегия является единственным членом НАТО, граничащим с Россией, который не тратит на оборону 2% от ВВП», — сказала Гетемюллер.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу.