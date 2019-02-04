В НАТО обеспокоились, что Норвегия как сосед России мало тратит на оборону
Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер выразила обеспокоенность из-за недостаточных трат Норвегии на оборону, передает РИА «Новости».
По словам Гетемюллер, у норвежской стороны нет плана по обеспечению выделения на оборону 2% от ВВП.
«Норвегия является единственным членом НАТО, граничащим с Россией, который не тратит на оборону 2% от ВВП», — сказала Гетемюллер.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не планирует переброску новых ядерных ракет в Европу.